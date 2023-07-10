اليوم السابع
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محافظة القاهرة تزيل العقارات المحيطة لكوبرى العاشر وحصر منطقة كوم غراب

الإثنين، 10 يوليو 2023 05:55 م
محافظة القاهرة تزيل العقارات المحيطة لكوبرى العاشر وحصر منطقة كوم غراب إزالة العقارات المحيطة لكوبرى العاشر
كتب سيد الخلفاوى

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تزيل محافظة القاهرة المباني المتعارضة مع إنشاء الكوبري الجديد أسفل كوبري العاشر ومحيطه بمدخل منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وذلك لخدمة المواطنين وحل أزمات المرور بالمنطقة.

وفى السياق، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال هدم مباني أسفل كوبري العاشر بنطاق حي مصر القديمة لإخلاء المنطقة لإنشاء "الكوبري الجديد"، وكان في استقباله اللواء أيمن السعيد رئيس الحي، حيث تابع أعمال التطوير وتوسعات الكورنيش، وفقا للمخطط الشامل المتكامل الذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش ووفقا لأعمال التطوير التي تتم بنطاق كورنيش النيل .

 

كما واصلت الأجهزة بحى مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، أعمال الحصر لمنطقة " كوم غراب " وذلك ضمن أعمال التطوير حيث أن المنطقه غير مخططة، وغير منظمة وتفتقر للخدمات والمرافق الأساسية، حيث تحرص الدولة علي رفع مستوى معيشة قاطني تلك المناطق من خلال التطوير، اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا .

إزالة العقارات
إزالة العقارات

 

العقارات
العقارات

 

جانب من الإزالات
جانب من الإزالات

 

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

 

عمليات الإزالة
عمليات الإزالة

 


كوم غراب

كوبري العاشر

مصر القديمة

الفسطاط

تطوير القاهرة



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