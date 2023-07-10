الأوقاف تعلن أسماء الدفعة الأولى من المتقدمين لعضوية المقارئ النموذجية للاختبار التحريرى

كتب: لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المجموعة الأولى من المتقدمين لعضوية المقارئ النموذجية ممن لهم حق دخول الاختبار التحريرى المركزى بمسجد النور بالعباسية، وذلك فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة إحضار الرقم القومى ، حيث أعلنت أسمائهم على النحو التالي :

يوم الأحد 6/ 8/ 2023م

الاسم المديرية

1. أحمد دسوقي محمد محمد مكي القاهرة

2. أيمن منصور عبد العزيز القاهرة

3. سالم بيومي سالم محمود القاهرة

4. أحمد حسن أحمد الحارتي القاهرة

5. عبد الله السيد على رحيم القاهرة

6. رفيق رجب محمد الصعيدي القاهرة

7. حسام محمود بيومي عبد الكريم القاهرة

8. مصطفى فتحي علي موسى القاهرة

9. مصطفى عزت أبو الفتوح حميدان القاهرة

10. محمد محمود عبد المعبود القاهرة

11. أحمد طه محمد متولي القاهرة

12. مؤمن إبراهيم فهمى مصطفى القاهرة

13. مكاوي حسين محمد حسين القاهرة

14. إبراهيم جمال إبراهيم سليمان القاهرة

15. مصطفى عبد المتجلي مهني محمد القاهرة

16. مسعد السيد عبد الوهاب روبي القاهرة

17. محمود ضاحي عبد الرؤف القاهرة

18. محمد الورداني نجيب على القاهرة

19. على محمد إبراهيم إبراهيم القاهرة

20. علاء عبد العزيز محمد سمن القاهرة

21. عبد الله مسعد توفيق القاهرة

22. عبد الله حسن عبد الرحيم العياط القاهرة

23. عبد الرحمن تاج إبراهيم القاهرة

24. صلاح صبري محي الدين المغازي القاهرة

25. صالح إبراهيم عبد السلام سعد القاهرة

26. الشاذلي حجاج عبد الباسط القاهرة

27. سعدي محمود فاضل فراج القاهرة

28. محمود ثروت عبد العظيم أحمد القاهرة

29. أحمد يونس أحمد القاهرة

30. أحمد فاروق حسين إبراهيم القاهرة

31. عمر محمود محمد السيد الطنطاوي القليوبية

32. زين عبد الملك زين سابق القليوبية

33. محمد صلاح محرم أبو والي شريف القليوبية

34. كريم حسين جمال بحيري القليوبية

35. مصطفى مختار محمد محمود الهلباوي القليوبية

36. عماد حمدي محمد منصور شلبي القليوبية

37. محمد عبد العظيم محمد شعلان القليوبية

38. محمد علاء عبد العليم عبد المطلب القليوبية

39. أيمن إبراهيم محمد عبده القليوبية

40. علاء عبد النبي فاروق عبد العزيز القليوبية

41. صلاح محمد إبراهيم طنطاوي القليوبية

42. أحمد محمد إبراهيم طنطاوي القليوبية

43. أنور السيد أحمد عبد الفتاح القليوبية

44. محمد الوجيه بحيري إسماعيل بحيري القليوبية

45. محمود جودة سالم زكي القليوبية

46. عادل محمد سعيد سيد المستكاوي القليوبية

47. محمود محمد فهيم سيد القليوبية

48. أحمد سعيد عبد الله عبد ربه القليوبية

49. رأفت عبد المجيد الهادي محمد المجولي القليوبية

50. أحمد محمود السيد محمد القليوبية

51. رمضان محمد علي الغزولي القليوبية

52. شعبان محمد شعبان عطية جاب الله القليوبية

53. محمد مصطفى محمد مصطفى القليوبية

54. محمد عنتر إبراهيم حسنين القليوبية

55. محمد مصطفى شحاته سعده القليوبية

56. خالد إبراهيم بيومي مصطفى القليوبية

57. مختار حمدان عطية زويد القليوبية

58. ضياء الدين أحمد السيد منصور القليوبية

59. صبري عبد الباقي سلامة علام المنوفية

60. طارق صابر متولي المنوفية

61. ياسر محي الدين محمد الطواب المنوفية

62. خالد صلاح محمود علي المنوفية

63. هلال فوزي عامر السباعي المنوفية

64. علاء عبد العليم عبد المطلب المنوفية

65. أحمد سعيد أبو اليزيد علي المنوفية

66. سلامة عبد البديع منصور هلال المنوفية

67. إيهاب عبد العزيز علي منتصر المنوفية

68. حسين علي حسين حشاد الغربية

69. إبراهيم عبد الوهاب محمد الغربية

70. رزق سعد السيد السخن الغربية

71. عاطف عبد الغني عبد الصمد صولة الغربية

72. عبد المجيد السيد عبد المجيد الغربية

73. محمود أحمد محمود مخلص الغربية

74. إبراهيم محمد إسماعيل الدش الغربية

75. أحمد غازي أحمد الزياتة الغربية

76. عايدة أحمد محمود مخلص الغربية

77. عبد الغني إبراهيم عبد الغني سالم الغربية

78. محمد السعيد عبد الغني القميري الغربية

79. مصطفى فوزي الغريب السنجرجي الغربية

80. عيسى فرغلي مصطفى السحيمي الغربية

81. حسن محمود عبد الرؤف محمد الغربية

82. عبد الله سيد أحمد حمزة بدر الدين الغربية

83. محمد أحمد عبد الحميد طايل الغربية

84. محمد عبد الهادي مكارم السطيحة الغربية

85. عبد الحليم جمال عبدالحليم سليم الغربية

86. محمد عبد الله عبد الله متولي فايد الغربية

87. محمد محمد عزب الشيخ الغربية

88. مصطفى علي علي الدسوقي الغربية

89. هاشم محمد شحاته بشارة الغربية

90. محمود علي إبراهيم قاسم كفر الشيخ

91. مصطفى محمد علي واصل كفر الشيخ

92. علي عبد النبي علي الصيفي كفر الشيخ

93. صابر يوسف صابر جندي كفر الشيخ

94. أحمد لطفي حسن السيد كفر الشيخ

95. أحمد رمضان إسماعيل قنديل كفر الشيخ

96. بسيوني عنتر امين عنتر كفر الشيخ

97. السيد إبراهيم سعد علي كفر الشيخ

98. محمد عرفه محمد عبد الحميد كفر الشيخ

99. فرج سعيد محمد عبد العال البحيرة

100. محمد علي عبد الواحد مندور البحيرة

101. عبد الرحيم حسين عبد الرحيم زورة البحيرة

102. محمد سعيد سعد عبد الغفار البحيرة

103. مصطفى فايز إسماعيل محمد البحيرة

104. أحمد السنوسي علي داود البحيرة

105. أحمد سعد عباس محيسن البحيرة

106. السيد عوض السيد حماد البحيرة

107. إبراهيم محمد أحمد محمود البحيرة

108. خالد محمد السيد القط البحيرة

109. محمد منصور عبد العزيز حامد عبدة البحيرة

110. محمد سعيد العزقلاني علي البحيرة

111. إبراهيم عبد الكريم إبراهيم مهنا البحيرة

112. إبراهيم خليفة إبراهيم عيسوي البحيرة

113. أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب الإسكندرية

114. إبراهيم سعد بدوي شويرب الإسكندرية

115. إبراهيم محمد محمد شاهين الإسكندرية

116. محمود عبد الحكيم محمد هجرس الإسكندرية

117. عبد القيوم محمد السيد الشناوي الإسكندرية

118. عبد الله سعيد محمد بيومي الإسكندرية

119. محمود نصر الدين محمد الإسكندرية

120. محمود محمد نوار عبد الله الإسكندرية

121. السيد سلامة سلامة شاهين الإسكندرية

122. منير إبراهيم عبد العظيم أحمد الإسكندرية

123. أحمد رجب مصطفى السعداوي الإسكندرية

124. عبد الحميد عبد الوهاب عبد الحميد الإسكندرية

125. محاسن عطية محمد إبراهيم الإسكندرية

126. محمد عبد الفتاح محمد محمد نجم الإسكندرية

127. محمد مفرح على محمد مطروح

128. أحمد حمدي داود محمد مطروح

129. مصطفى عبدا لهادى عبد الله مطروح

130. بسيوني عبد الرحمن عبدالفتاح فتوح مطروح

131. أحمد سعد فتوح العجمي مطروح

132. محمد رزق محمد سليمان مطروح

133. محمد صابر عوض يوسف الشرقية

134. محمد سالم محمد محمد شاهين الشرقية

135. أحمد جمال أنور إمام الشرقية

136. أحمد السيد شوقي صابر السيد الشرقية

137. السيد محمد محمود على الشرقية

138. إبراهيم محمد إبراهيم حسانين الشرقية

139. صالح محمد إبراهيم صالح الشرقية

140. محمد شوقي على سليمان الشرقية

141. علاء رجب محمد إبراهيم الشرقية

142. إبراهيم حسب النبي إبراهيم الشاذلي الشرقية

143. محمد عاطف أبو الفتوح السيد الشرقية

144. بشير عطية محمد حسانين الشرقية

145. على أحمد السيد محمد الشرقية

146. مكرم محمد محمد عبد اللطيف الشرقية

147. محمد مصطفى كامل مصطفى الشرقية

148. علاء أحمد على صديق الشرقية

149. وليد بيومي شحاتة محمد الشرقية

150. محمد عبد الرحمن إسماعيل سالم الشرقية

151. وجيه حسن متولي النجار الشرقية

152. أمين عبد الحميد أمين عبد الحميد الشرقية

153. عبد الله كامل عبد الحميد حافظ الشرقية

154. محمود عمر أحمد على الشرقية

155. محمد الطاهر السيد عبد المجيد الشرقية

156. أماني رفعت محمد الحسيني الدقهلية

157. وليد إبراهيم علي إبراهيم الدقهلية

158. عزت علي المتولي سلامه الدقهلية

159. محمد حسيين نصر حسين الدقهلية

160. فهيم محمد محمد أحمد عويس الدقهلية

161. أحمد محمود طلبه عباس الدقهلية

162. نور الدين محمد عبد الخالق حسنين الدقهلية

163. سيد سيد أحمد محمود سيد أحمد الدقهلية

164. محمد الأنور عبد الغني أحمد الدقهلية

165. السيد علي عبد المتجلي عبد القادر الدقهلية

166. أيمن عبد الرازق أحمد الدقهلية

167. عبد الرحمن أحمد عبد السلام الدقهلية

168. إبراهيم معوض إبراهيم الفيشاوي الدقهلية

169. أحمد حامد عبد ربه الدقهلية

170. علاء إسماعيل محمد إسماعيل الدقهلية

171. حسن مصطفى حسن إبراهيم الدقهلية

172. فوزي عبد الجليل السيد الدقهلية

173. عمر محمد حسين عبد الواحد أحمد السويس

174. عمر صبحي أبو عجوة علي السويس

175. عبد الله السيد عبد الحكيم السيد السويس

176. فرج شعبان أبو الفتوح السيد السويس

177. السيد صلاح السيد أحمد مهنا السويس

178. إبراهيم عبد الحميد إبراهيم مصطفى السويس

179. محمد صبحي أبو عجوة علي السويس

180. محمد علي محمود محمد السويس

181. تقوى مجدي محمد على الإسماعيلية

182. مصباح محمد شكري عبد الحافظ الإسماعيلية

183. السيد جمعه عطية محمود الإسماعيلية

184. أحمد سليمان فرج عودة الإسماعيلية

185. محمد أحمد محمود علي الإسماعيلية

186. عبد الحكيم حسام الدين أحمد الإسماعيلية

187. محمد سعيد السيد الروبي الإسماعيلية

188. أحمد صبري هاشم الإسماعيلية

189. محمود أحمد محمد نجم الإسماعيلية

190. كمال الدين على غنيم أحمد الإسماعيلية

191. محمد وجدي سعد عبد الله سلامه الإسماعيلية

192. محمد أحمد محمد نجم سليمان الإسماعيلية

193. عبد الرحمن عبد البديع متولي عطيه الإسماعيلية

🔸 يوم الاثنين 7/ 8/ 2023م

1. حسام محمود محمود قاسم دمياط

2. أحمد عبد الصبور وهدان دمياط

3. بسام فتحي عبد الحكيم جعفر دمياط

4. ياسين نبيل عبد الله الأمير دمياط

5. محمد محمد محمد الألفي دمياط

6. علي طلعت علي سعد محمد دمياط

7. عبد العاطي عبد العاطي بشار دمياط

8. عبد الرحمن السيد عبده الباز دمياط

9. أحمد فتحي فتحي عبيد دمياط

10. أحمد سيدي أحمد محمد إبراهيم دمياط

11. محمد عطية أحمد محمد العياط دمياط

12. محمد محمد عبد العال البساطي دمياط

13. صالح غازي أحمد الزياتة بورسعيد

14. محمد أحمد أحمد صبح بورسعيد

15. أحمد محمد محمود أبو العلا بورسعيد

16. محمود على إبراهيم إبراهيم شمال سيناء

17. حسن صبحي عبد المطلب أحمد شمال سيناء

18. متولي مصطفى السيد عبد الوهاب شمال سيناء

19. محمد لطفي محمد السيد شمال سيناء

20. إبراهيم المصيلحي إبراهيم شمال سيناء

21. محمد أبو اليزيد الغباشي سيد شمال سيناء

22. الشحات مجاهد عبد النبي دويس شمال سيناء

23. هاني ربيع عباس محمد شمال سيناء

24. أحمد كامل محمد عطوة شمال سيناء

25. محمد السيد محمد السيد شمال سيناء

26. محمد عبد المنعم السعيد عبد المنعم شمال سيناء

27. عبد الله هاني محمد أبو الحسن شمال سيناء

28. عبد الرحمن محمد عبد الكريم شمال سيناء

29. سليم على إبراهيم سليم شمال سيناء

30. عبد القوى إبراهيم عبد القوى عمارة شمال سيناء

31. الصباحي محمد الصباحى محمد شمال سيناء

32. عبد الرحمن إبراهيم عبد السلام شمال سيناء

33. إسلام أحمد عبد اللطيف محرم شمال سيناء

34. محمد مصطفى عبد العظيم الشربيني جنوب سيناء

35. محمد إبراهيم السعيد عواد جنوب سيناء

36. راضي صلاح سالم عبد الوهاب جنوب سيناء

37. خالد رشدي إبراهيم العطار الجـــيزة

38. إبراهيم عمر إسماعيل السيد الجـــيزة

39. محمد إمام عبد الحليم زرزورة الجـــيزة

40. محمود رمضان محمد محمود الجـــيزة

41. محمد السيد أحمد الطايش الجـــيزة

42. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجـــيزة

43. سليمان محمد محمود أحمد الجـــيزة

44. سراج الدين محمد محمد سيف الجـــيزة

45. عبد الحليم عادل على أبو داغر الجيزة

46. كمال جمعة طلب محمد بني سويف

47. حسن محمد حسن محمد بني سويف

48. حامد محمد أحمد محمد بني سويف

49. مجدي عويس إمام شعبان بني سويف

50. عمرو محمد إبراهيم عبدالصمد بني سويف

ولمعرفة باقى المجموعة على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف