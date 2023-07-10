اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 08:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير السياحة: الألمان أكثر الجنسيات التي زارت مصر خلال النصف الأول من 2023

الإثنين، 10 يوليو 2023 08:06 م
وزير السياحة: الألمان أكثر الجنسيات التي زارت مصر خلال النصف الأول من 2023 جانب من اللقاء
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد تنوعًا كبيرًا من جنسيات السائحين الذين زاروا مصر خلال تلك الفترة.
 
وكشف الوزير عن أن "الألمان" هم الأكثر زيارة لمصر خلال النصف الأول من عام 2023 يليها الجنسيات الأمريكية والبريطانية والإسبانية والإيطالية، وغيرها من الجنسيات، مؤكدًا على أن الأرقام التي تحققت "قياسية" لم تتحقق من قبل.
 
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات".
 
أضاف عيسى خلال كلمته، أن أداء أول ٦ أشهر من العام متميز وتاريخي، حيث تحقق أكثر من 7 ملايين سائح، موجهًا الشكر والتهنئة للقطاع الخاص، مؤكدًا على دوره في تحقيق هذه الأرقام والمعدلات.
 
استكمل بقوله صناعة السياحة في العالم مازالت أقل من عام 2019 قبل جائحة كورونا، لكن في المقابل حققت مصر نموًا متزايدًا خلال الفترة الماضية، وحصتها السوقية في ازدياد بالمقارنة بالسياحة العالمية.
 
وأشار الوزير إلى استهداف تحقيق 18 مليون سائح خلال عام 2024 مشيرًا إلى أنه تم التركيز على الميزات التنافسية التي تملكها مصر وأبرزها سياحة الشواطىء وسياحة العائلات، وسياحة الغوص، والسياحة الثقافية.
 
 

وزير السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية

أحمد عيسى



الموضوعات المتعلقة

7 ملايين سائح منذ أول 2023.. السياحة: مصر تحقق معدلات تاريخية في أرقام السائحين

الإثنين، 10 يوليو 2023 07:06 م

محافظ جنوب سيناء: خطة ترويجية للسياحة وإقامة أحداث عالمية بشرم الشيخ

الإثنين، 10 يوليو 2023 05:45 م

ورشة عمل للعاملين بتنشيط السياحة عن الأعمال الإبداعية الجاذبة للجمهور

الإثنين، 10 يوليو 2023 04:53 م

بسبب المرتفع الأزورى.. رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ الإسكندرية.. ارتفاع شديد فى الأمواج يحول دون استمتاع المصطافين بالبحر.. قرار بمنع البدلات والألعاب المائية.. و"السياحة والمصايف" تعلن 6 شواطئ آمنة.. صور

الإثنين، 10 يوليو 2023 04:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة