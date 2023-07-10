اليوم السابع
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محافظة الجيزة: رفع 50 طن مخلفات بطموة وجار المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة

الإثنين، 10 يوليو 2023 02:28 م
محافظة الجيزة: رفع 50 طن مخلفات بطموة وجار المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة رفع 50 طن مخلفات بقرية طموه في أبو النمرس
كتبت – مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس برفع كفاءة النظافة بالقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة للشكاوى الواردة.

وفور تلقي محافظة الجيزة شكوى المواطنين من تراكم للمخلفات بشارع عبد الرازق بطموه، وجهت المحافظة حملاتها من خلال أجهزة مدينة أبو النمرس، والتي أسفرت عن رفع 50 طن مخلفات وقمامة بشارع عبد الرازق المتفرع من شارع الغاز بطموه خلال حملات استمرت على مدار اليوم.

وشملت الحملة تجميل وزراعة الأشجار على جانبى مصرف عبد الرازق بنطاق المنطقة المذكورة، وجارٍ المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار تجمع القمامة مرة أخرى.

وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعة جهود رفع المخلفات والدفع بشركات الجمع السكني بالقطاعات التي بحاجة لذلك ومتابعة الأداء لتحسين منظومة النظافة.


الجيزة

محافظ الجيزة

أبو النمرس

حملة نظافة



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