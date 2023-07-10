وزير الصحة يوجه بوضع آلية للمتابعة الدورية للمنتفعين من مبادرة "100 يوم صحة"

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، وكذلك الاطلاع على مؤشرات العمل ضمن الحملة القومية "100 يوم صحة"، فضلًا عن متابعة معدلات الإنجاز الخاصة بتطبيق خطة التأمين الطبي لصيف 2023.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر والتقدير لكافة قيادات وزارة الصحة والسكان، والفرق الطبية من العاملين على حملة (100 يوم صحة)، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع خدمة طبية ودوائية للمواطنين، بكافة أعمارهم، على مستوى أنحاء الجمهورية، فضلًا عن مجهوداتهم في تحقيق المستهدف بخطة التأمين الطبي خلال فترات عيد الأضحى 2023، مؤكدًا أهمية التنسيق بين جميع قطاعات الرعاية الصحية.

بدأ الوزير، اجتماعه، ببحث المستجدات الخاصة بحملة "100 يوم صحة"، على مستوى محافظات الجمهورية، بإجمالي خدمات طبية بلغت 5 مليون و733 خدمة، خلال 15 يوم عمل للحملة، مشددًا على ضرورة مدّ القوافل الطبية والعيادات المنتقلة الخاصة بالحملة، بكافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة باستمرار لضمان استدامة الحملة وتحقيق المستهدف منها، كما شدد أيضًا على ضرورة وضع آلية للمتابعة الدورية للمنتفعين من الحملة، والحصول على خدمات طبية متقدمة داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالمحافظات، للإطمئنان على حالتهم الصحية، والحفاظ على الحالة الصحية للجميع.

وخلال الاجتماع حرص الوزير، الاطمئنان على البعثة الطبية بالأراضي المقدسة – في اتصال مع مسئولي البعثة الطبية عبر "الفيديو كونفرانس"- بعرض تقرير مفصل لأعمال البعثة الطبية لموسم الحج، موجهًا الشكر إلى كافة الفرق الطبية القائمة على خدمة ورعاية الحجاج المصريين صحيًا، مشيدًا بانتظام العمل بالبعثة الطبية هذا العام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، وجه قيادات ورؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة، بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة المخازن الطبية الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، موجهًا بوضع خطة عاجلة للبدء في ميكنة وحوكمة العمل داخل المخازن الطبية، وذلك بهدف ضبط وإحكام الرقابة على المخزون الصحي، كما وجه بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا أيضًا بتشكيل لجنة داخلية تضم رؤوساء القطاعات بالوزارة والجهات المنوطة، لدراسة احتياجات الوزارة من المستلزمات والأدوية، وإعداد تقرير بالنواقص، والعمل على إتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وتابع، أن الوزير، اطمأن على مدى انتظام سير خطة العمل للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدراية الجديدة، حيث وجه بضرورة إعداد تقرير عن 30 يوم عمل بالعاصمة، للوقوف على التحديات التي قد تواجه المنتقلين والعمل على حلها سريعًا، كما بحث الوزير، معدلات الإنجاز بالخطة الموضوعة لميكنة منظومة الغسيل الكلوي، مؤكدًا أن هذه المنظومة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، بالإضافة إلى متابعة آلية ومنظومة العمل ومدى التطوير والميكنة للمنشآت الطبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 251 وحدة صحية أولية.