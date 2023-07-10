اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 03:00 م
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التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

الإثنين، 10 يوليو 2023 03:00 م
التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أنه تم إصدار حوالي 1,5 مليون من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الإيجابي بقضايا تنموية من أجل الدفع بعجلة التنمية البشرية والتنمية المستدامة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج "وعي"، و"2 كفاية"، و"مودة" و"وقف العنف ضد النساء"، و"التربية الإيجابية للأطفال". 
 
وتم إصدار العديد من بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في 27 محافظة، وإعمالا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة، والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية، وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد 220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى 27 محافظة على التقييم الوظيفي.
 
 

التضامن

حقوق ذوى الإعاقة

الاشخاص ذوى الاعاقة

كات الخدمات المتكاملة للاشخاص ذوى الاعاقة



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