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الصحة: حملة "تقدر من غيرها" متواجدة في 23 مستشفى لدعم المتعافين من المخدرات

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:43 م
الصحة: حملة "تقدر من غيرها" متواجدة في 23 مستشفى لدعم المتعافين من المخدرات جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

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قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، تفاصيل إطلاق الوزارة حملة لدعم المتعافين من المخدرات بعنوان "تقدر من غيرها".
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"،  أن هناك مجموعة من الخدمات ومعسكرات للشباب داخل المستشفيات تستهدف الحماية وتتضمن ألعاب ترفيهية بهدف إعادة تأهيل الشباب المتعافين.
 
وذكرت أن المتعافين يتمتعون بأنشطة وخدمات عديدة خلال رحلة التعافي من الإدمان، مؤكدة: "من ضمن إجراءات علاج المرضى، متابعة الأسرة لتوفير أجواء هادئة للمرضى المتعافين".
 
وأشارت إلى أن الحملة متواجدة في 23 مستشفى، وهناك أنشطة تقدم للمتعافين من الإدمان، لتنمية مهاراتهم واكتساب خبرات مختلفة ومهن كثيرة.

الدكتورة منن عبد المقصود

الصحة النفسية

علاج الإدمان

وزارة الصحة

حملة تقدر من غيرها



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