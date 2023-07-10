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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل

الإثنين، 10 يوليو 2023 03:35 م
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة بالوجه البحرى اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 2023. 
 
وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:10 مساء بدلاً من الساعة 7:00 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 مساءاً بدلاً من الساعة 6:55 مساء.
 
كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 مساء بدلاً من الساعة 10:15 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 مساء بدلاً من الساعة 4:10 مساء.
 
ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 3021 – 32 – 942 ) طبقاً للجداول المرفقة. 
 
وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
 
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات (1)
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات 

السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات (2)
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات 

السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات (3)
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات

السكة الحديد

تعديل مواعيد القطارات

القطارات

مواعيد القطارات

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