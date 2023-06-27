حصاد الوزارات.. تأمين كنترولات الثانوية العامة بإجازة العيد ومراكز توزيع الأسئلة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: تأمين كنترولات الثانوية العامة بإجازة العيد ومراكز توزيع الأسئلة
الزراعة: اللحوم متوفرة فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بـ225 جنيها للكيلو
وزيرة البيئة تعلن استعداد المحميات الطبيعية لاستقبال آلاف الزائرين خلال العيد
طقس أول أيام العيد حار نهارا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 34 درجة
التعليم العالى ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى
تعرف على أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر من القاهرة للوجه القبلى
الصحة تكثف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والانتشار السريع لدعم المستشفيات
الصحة تكشف حزمة نصائح هامة للمواطنين حول شراء وتناول اللحوم فى العيد
وزيرة التضامن تعلن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال العيد
أهم التوصيات الزراعية لمحصول التفاح خلال شهر يونيو
وزير الصحة يتفقد حملة "100 يوم صحة" ومركز المرأة بمدينة بنها
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