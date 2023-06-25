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أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن اعتماد مستشفيات ووحدات طب الأسرة بالمحافظات

الأحد، 25 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن اعتماد مستشفيات ووحدات طب الأسرة بالمحافظات وزير الصحة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها: 
 
الصحة: انتقال عدوى فيروس HPV عن طريق إزالة الشعر بالليزر غير صحيح
 
الأزهر يعلن فتح باب التقدم لرياض الأطفال والأول الابتدائى غدا
 
الصحة: نسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
 
أسعار القطارات الروسية غير المكيفة من القاهرة لمحافظات الوجه القبلى
 
شروط التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالأزهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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