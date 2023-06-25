الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن اعتماد مستشفيات ووحدات طب الأسرة بالمحافظات الأحد، 25 يونيو 2023 12:00 ص وزير الصحة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها: الصحة: انتقال عدوى فيروس HPV عن طريق إزالة الشعر بالليزر غير صحيح الأزهر يعلن فتح باب التقدم لرياض الأطفال والأول الابتدائى غدا الصحة: نسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية أسعار القطارات الروسية غير المكيفة من القاهرة لمحافظات الوجه القبلى شروط التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالأزهر لطلاب الثانوية العامة.. عدد الأسئلة والدرجات بامتحان الكيمياء والجغرافيا 1000 جنيه رسوم تصريح حفظ ونقل جلود الأضاحى بالجيزة الصحة تعلن اعتماد مستشفيات ووحدات طب الأسرة بالمحافظات.. تفاصيل الأزهر:العينات العشوائية للثانوية الأزهرية تشير لارتفاع نسب النجاح عن 2022 التعليم العالي: إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي تنسيق الطلاب الوافدين..الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى بالجامعات الحكومية محافظ الجيزة: تجهيز 551 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك وزير التعليم يتفقد مقر التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية الأزهر يعلن رفضه بشدة جريمة تمزيق وحرق الكيان الصهيوني الإرهابي للمصحف تأكيدا لليوم السابع تنسيق الطلاب الوافدين.. 75% طب و70% أسنان و65% هندسة جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة..تبدأ 15 يوليو خليك واعى.. لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة الفترة المقبلة (إنفوجراف) اعرف أهم الإرشادات لمحصول قصب السكر خلال شهر يونيو وزير النقل يوجه بتوفير المعدات لتصنيع قطع غيار السكة الحديد محليا يهم طلاب الثانوية العامة.. خطوات الحفاظ على وقت الإجابة فى لجنة الامتحان وكيل الأزهر: لا محسوبيَّة أو واسطة في الابتعاث الخارجي وزيرة التضامن تطلق حملة «علشان ولادكم ..احسبوها صح» للتوعية بقضايا الأسرة التعليم: امتحانات الثانوية العامة بمدارس المكفوفين سارت بشكل منضبط غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة وزير الزراعة يتفقد المنافذ التابعة للوزارة ويوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة اهم الاخبار اخر الاخبار اخبار مصراليوم اخبار مصر الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى بعنوان "الابن البار إسماعيل عليه السلام" السبت، 24 يونيو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الجالية المصرية فى فرنسا تحتشد لاستقبال الرئيس السيسي بباريس الجمعة، 23 يونيو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا تأجيل لأى امتحان بالثانوية العامة بعد مد إجازة العيد الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. الصحة تقدم نصائح للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:08 ص أخبار 24 ساعة.. وزارة النقل تبدأ تجارب الأتوبيس الترددى BRT أعلى الطريق الدائرى الإثنين، 19 يونيو 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة