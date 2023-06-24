الصحة: انتقال عدوى فيروس HPV عن طريق إزالة الشعر بالليزر غير صحيح

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يمكن انتقال عدوى فيروس HPV المعروف بفيروس الورم الحليمى الذى يسبب ظهور زوائد على الجلد من خلال إزالة الشعر بالليزرعند الجنسين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى فيروسية ولا تؤدي معظم إصابات فيروس الورم الحليمي البشري إلى السرطان، ولكن هناك أنواع معينة منه يمكن أن تسبب سرطان عنق الرحم.

وعلق الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا قائلا : لا يوجد دليل علمى أو حالات انتقل اليها عدوى فيروس الورم الحليمى عن طريق إزالة الشعر بالليزر مضيفا أن إزالة الشعر بالليزر ليست فقط تجميلية وانما حل علاجى هام لمن يعانون من التهابات جراء إزالة الشعر بالطرق التقليدية .

وتابع : إزالة الشعر بالليزر يكون عبارة عن جلسات بحرارة بسيطة تقوم بقتل البكتيريا والفيروسات وهو وسيلة آمنه تماما للتخلص من الشعر الزائد ونصح بضرورة مراجعة الطبيب الجلدية عند ظهور أي زوائد جلدية لتشخيص الحالة وفقا للادلة الارشادية العالمية في تشخيص الأمراض وعلاجها مشيرا إلى ضرورة تطهير وتعقيم الأجهزة بشكل عام.

وأضاف : هناك مجموعة من الأمراض التي يكون حلها هو إزالة الشعر بالليزر زمنها الالتهابات المتكررة في بعض المناطق على سطح الجلد والتهابات في فروة الرأس وانتشار الشعر الكثيف في بعض المناطق والالتهابات العميقة في بصيلات الشعر وتابع : هناك 4 أنواع من الليزر الخاص بإزالة الشعر ولا يصلح أي نوع لاى بشرة ولأى شعر ولكن البشرة السمراء المنتشرة في المنطقة العربية وفى مصر لها نوع محدد يجب استخدامة .