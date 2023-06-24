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جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة..تبدأ 15 يوليو

السبت، 24 يونيو 2023 03:08 م
جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة..تبدأ 15 يوليو محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك على النحو التالي:
 
*أولا: جدول امتحانات "الدور الثاني" للصف الأول الثانوي
 
-يوم السبت 15/7/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.
 
-يوم الأحد 16/7/2023: كيمياء، وجغرافيا.
 
-يوم الإثنين 17/7/2023: التاريخ، والأحياء.
 
-يوم الثلاثاء 18/7/2023: الرياضيات، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
-يوم الأربعاء 19/7/2023: اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة.
 
-يوم الخميس 20/7/2023: الفيزياء، والتربية الوطنية "أنا المصري".
 
-يوم السبت 22/7/2023: اللغة الأجنبية الأولى، والتربية المهنية.
 
 
*ثانيا: جدول امتحانات "الدور الثاني" للصف الثاني الثانوي
 
-السبت 15/7/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.
 
-يوم الأحد 16/7/2023: الأحياء، والفلسفة والمنطق، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
-يوم الإثنين 17/7/2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات، والتربية المهنية.
 
-يوم الثلاثاء 18/7/2023: الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان).
 
-يوم الأربعاء 19/7/2023: اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، والفيزياء.
 
-يوم الخميس 20/7/2023: تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.
 
-يوم السبت 22/7/2023: اللغة الأجنبية الأولى.
 
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