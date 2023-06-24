جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة..تبدأ 15 يوليو

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك على النحو التالي:

*أولا: جدول امتحانات "الدور الثاني" للصف الأول الثانوي

-يوم السبت 15/7/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: كيمياء، وجغرافيا.

-يوم الإثنين 17/7/2023: التاريخ، والأحياء.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: الرياضيات، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة.

-يوم الخميس 20/7/2023: الفيزياء، والتربية الوطنية "أنا المصري".

-يوم السبت 22/7/2023: اللغة الأجنبية الأولى، والتربية المهنية.

*ثانيا: جدول امتحانات "الدور الثاني" للصف الثاني الثانوي

-السبت 15/7/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: الأحياء، والفلسفة والمنطق، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-يوم الإثنين 17/7/2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات، والتربية المهنية.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان).

-يوم الأربعاء 19/7/2023: اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، والفيزياء.

-يوم الخميس 20/7/2023: تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.

-يوم السبت 22/7/2023: اللغة الأجنبية الأولى.