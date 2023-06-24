جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة..تبدأ 15 يوليو

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك على النحو التالي:
*أولا: جدول امتحانات "الدور الثاني" للصف الأول الثانوي
-يوم السبت 15/7/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.
-يوم الأحد 16/7/2023: كيمياء، وجغرافيا.
-يوم الإثنين 17/7/2023: التاريخ، والأحياء.
-يوم الثلاثاء 18/7/2023: الرياضيات، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
-يوم الأربعاء 19/7/2023: اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة.
-يوم الخميس 20/7/2023: الفيزياء، والتربية الوطنية "أنا المصري".
-يوم السبت 22/7/2023: اللغة الأجنبية الأولى، والتربية المهنية.
*ثانيا: جدول امتحانات "الدور الثاني" للصف الثاني الثانوي
-السبت 15/7/2023: اللغة العربية، والتربية الدينية.
-يوم الأحد 16/7/2023: الأحياء، والفلسفة والمنطق، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
-يوم الإثنين 17/7/2023: جبر وتفاضل وحساب مثلثات، والتربية المهنية.
-يوم الثلاثاء 18/7/2023: الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان).
-يوم الأربعاء 19/7/2023: اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، والفيزياء.
-يوم الخميس 20/7/2023: تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.
-يوم السبت 22/7/2023: اللغة الأجنبية الأولى.
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