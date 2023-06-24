اليوم السابع
Ads
السبت، 24 يونيو 2023 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يتفقد مقر التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

السبت، 24 يونيو 2023 01:26 م
وزير التعليم يتفقد مقر التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية وزير التعليم يتفقد مقر التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، مقر التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية، بمدرسة المنصورة العسكرية للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة، وذلك أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
 
وتوجه الوزير إلى غرفة التصحيح الإلكترونى لمادة اللغة العربية، وتابع إجراءات التصحيح، وأجرى حوارًا مع المصححين حول الإجراءات المتبعة وخطوات التصحيح.
 
كما تفقد الوزير غرفة التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية)، و(اللغة الفرنسية) واطمأن الوزير على سلامة التصحيح، وتحدث الوزير مع المصححين عن آرائهم فى عملية التصحيح الإلكترونى، حيث أكد المصححون أنه يتميز بالدقة، والتركيز فى التصحيح.
 
وأكد الدكتور رضا حجازى أن تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت يأتي حرصًا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .
 
 وأكد الوزير أيضا أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.
 
كما أشار الوزير إلى إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.
جاء ذلك بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر وكيل المديرية.
 
والجدير بالذكر أنه تم البدء فى أعمال التقدير لمادة اللغة العربية (الأسئلة المقالية) إلكترونيًا يوم الأربعاء الموافق ٢١/٦/٢٠٢٣، كما تم البدء فى تصحيح اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية), و(اللغة الفرنسية) يوم الجمعة الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣.
 
IMG-20230624-WA0020
 
 
 
IMG-20230624-WA0023
 
 
IMG-20230624-WA0019
 

 

IMG-20230624-WA0022
 

 

IMG-20230624-WA0021
 

 

 

التربية والتعليم

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تقدير امتحانات الثانوية العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية

امتحان اللغه العربيه

تسريب امتحان اللغه العربيه

تسريب امتحانا اللغة العربية

تداول امتحان اللغه العربيه

تداول امتحان اللغة العربية

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 238 درجة

السبت، 24 يونيو 2023 01:03 م

وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة للطلبة المكفوفين بالدقهلية

السبت، 24 يونيو 2023 10:06 ص

لطلاب الثانوية العامة.. عدد الأسئلة والدرجات بامتحان الكيمياء والجغرافيا

السبت، 24 يونيو 2023 10:00 ص

اعرف إزاي الرياضة ممكن تخفف قلق الامتحان على طالب الثانوية العامة

الجمعة، 23 يونيو 2023 08:00 م

الحكومة تنفى تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة مع مد إجازة العيد

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:09 م

التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بدقة وجودة عالية

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة