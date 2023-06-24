اليوم السابع
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اعرف أهم الإرشادات لمحصول قصب السكر خلال شهر يونيو

السبت، 24 يونيو 2023 03:50 م
اعرف أهم الإرشادات لمحصول قصب السكر خلال شهر يونيو محصول قصب السكر
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يونيه.  
 
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل السكرية عن محصول قصب السكر في الآتي: 
 
1- الانتهاء من التسميد النيتروجيني و البوتاسي للمحصول قبل نهاية هذا الشهر. 
2-  استمرار إحكام عملية الري كل 7-10 أيام. 
3- استمرار عملية التمشيط للتأكد من خلو المساحات الجديدة من الإصابات المرضية أو الحشرية وسرعة إتخاذ الإجراءات فور اكتشافها للحد من انتشارها في باقي الحقول والمساحات. 
4-  مراقبة مدى الإصابة بالفئران مع الحرص على المقاومة الجماعية عن طريق مديريات الزراعة مع ضرورة إرشاد الزراع لأهمية نظافة الجسور والطرق وقنوات الري والصرف من الحشائش لأنها مصدر للعدوى بالآفات العديدة. 
5- استمرار عملية إطلاق الطفيل لمكافحة الثاقبات بالتنسيق مع مكافحة الحشرة القشرية.
 
 
 

الزراعة

قصب السكر

محصول قصب السكر

المحاصيل السكرية



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