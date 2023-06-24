تأكيدا لليوم السابع تنسيق الطلاب الوافدين.. 75% طب و70% أسنان و65% هندسة

كتب محمد صبحى

أعلنت الصفحة الرسمية "أدرس فى مصر" التابعة لوزارة التعليم العالى وإدارة شئون الطلاب الوافدين، عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 75% بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و70% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان والصيدلة 70% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و65% بباقى الجامعات الحكومية، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى والطب البيطرى والهندسة والتخطيط العمرانى وفنون جميلة عمارة والزراعة هندسة زراعية والحاسبات والمعلومات 65% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و60% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم والعلوم الصحية وعلوم الثروة السمكية والمصيد والبنات للعلوم والفنون التطبيقية 55 % بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة و50 % بباقى الجامعات الحكومية .

وسجل الحد الأدنى للقبول بباقى كليات ومعاهد القسم العلمى 50 % بجميع الجامعات الحكومية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد القسمين الأدبى والعلمى 70 % لكلية اقتصاد وعلوم سياسية و65 % الإعلام و55 % الألسن و50 % باقى الكليات والمعاهد.

وفيما يخص الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية يكون القبول بأولوية التقديم على منصة أدرس فى مصر حسب الأعداد المحددة لكل جامعة والأعداد المحددة لكل جنسية.

وكانت كشفت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العإلى، أن المجلس الأعلى للجامعات أقر الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية والحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إذ أنه تم إقرار الحد الادنى للقبول بكليات الطب فى جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وعين شمس وأسيوط بنسبة 75%، أما القبول بكليات القطاع الطبى فى باقى الجامعات الحكومية بنسبة 70%

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أنه فيما يخص الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بكليات القطاع الطبى بالجامعات الخاصة والأهلية سيتم تحديد المجاميع طبقًا لأولوية التقديم والطاقة الاستيعابية المحددة للجامعات الخاصة والأهلية من قبل مجلس الجامعات الخاصة.