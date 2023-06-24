اليوم السابع
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‫ استعدادا لعيد الأضحى المبارك..

وزير الزراعة يتفقد المنافذ التابعة للوزارة ويوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة

السبت، 24 يونيو 2023 01:45 م
وزير الزراعة يتفقد المنافذ التابعة للوزارة ويوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة وزير الزراعة يتفقد المنافذ التابعة للوزارة
كتبت أسماء نصار

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قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة مفاجئة للمنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.
 
ووجه القصير المسئولين عن منظومة المنافذ ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.
 
يأتى ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وفي ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
واستمع وزير الزراعة الى اراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها في منافذها خلال عيد الاضحى المبارك.
 
كما وجه المواطنون الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار دعمه لمنظومة الأمن الغذائي.
 
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة خير مزارعنا لاهالينا  وأيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.
 
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اللحوم

منافذ الزراعة

عيد الاضحى

وزارة الزراعة



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