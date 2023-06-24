اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة الفترة المقبلة (إنفوجراف)

السبت، 24 يونيو 2023 03:24 م
خليك واعى.. لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة الفترة المقبلة (إنفوجراف) لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، إذ قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
 
لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة
لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة
 
أكدت أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً عدم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، فضلاً عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مُشيرةً إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليوناً و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير 2023 حتى 1 مايو 2023، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
وفي سياق متصل، شملت قرارات العلاج الصادرة تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

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الصحة



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