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تنسيق الطلاب الوافدين..الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى بالجامعات الحكومية

السبت، 24 يونيو 2023 12:00 م
تنسيق الطلاب الوافدين..الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبى بالجامعات الحكومية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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كشفت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العإلى، أن المجلس الأعلى للجامعات أقر الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية والحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إذ أنه تم إقرار الحد الادنى للقبول بكليات الطب فى جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وعين شمس وأسيوط بنسبة 75%، أما القبول بكليات القطاع الطبى فى باقى الجامعات الحكومية بنسبة 70%
 
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أنه فيما يخص الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بكليات القطاع الطبى بالجامعات الخاصة والأهلية سيتم تحديد المجاميع طبقًا لأولوية التقديم والطاقة الاستيعابية المحددة للجامعات الخاصة والأهلية من قبل مجلس الجامعات الخاصة؟
 
وأكدت المصادر أن ذلك يأتى تماشيا وأسوة بنظام قبول الطلاب الوافدين بالجامعات العالمية على مستوى دول العالم، بما يتيح ألفرصة أمام جذب الطلاب الوافدين .
 
وأكدت المصادر أن الأولوية فى تنسيق القبول للطلاب الوافدين ستكون وفقا لعدة معايير وأولها مجموع الطلاب وأسبقية التقديم والطاقة الاستيعابية المحددة لكل جامعة، والنسبة المقررة لكل دولة للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المصرية.
 
وكانت أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري، أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي

وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للإقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

 


التعليم العالى

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ايمن عاشور

الطلاب الوافدين



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