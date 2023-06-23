اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 05:14 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزرات.. التعليم تحدد فئات المعفيين من المصروفات الدراسية للعام المقبل

الجمعة، 23 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزرات.. التعليم تحدد فئات المعفيين من المصروفات الدراسية للعام المقبل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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رئيس جامعة حلوان: العمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وتعزيز عوامل الجذب

6 أسباب وراء مشاركة وزارة البيئة فى المعارض والحفلات الموسيقية

 

 


وزاره العمل

وزاره الاوقاف

التعليم العالى

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الصحه

حج الجمعيات

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