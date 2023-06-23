حصاد الوزرات.. التعليم تحدد فئات المعفيين من المصروفات الدراسية للعام المقبل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تحدد فئات الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل
الزراعة: 306 أطباء بيطريين يشاركون فى بعثة الهدى والأضاحى خلال موسم الحج
الحكومة تنفى تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة مع مد إجازة العيد
التعليم تعلن ضوابط تحصيل مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسى المقبل
الصحة تخصص 2229 سيارة إسعاف بمحيط الحدائق و10 لانشات نهرية خلال العيد
وزارة الأوقاف تدين اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس
التموين: منح مطاحن القطاع العام والخاص إجازة 4 أيام بمناسبة العيد لمن يرغب
رئيس جامعة حلوان: العمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وتعزيز عوامل الجذب
6 أسباب وراء مشاركة وزارة البيئة فى المعارض والحفلات الموسيقية
رئيس جامعة حلوان يشارك بورشة العمل الوطنية لتحقيق رابع أهداف التنمية المستدامة
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