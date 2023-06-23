اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 12:37 م
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رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يتابع الخدمات المقدمة للحجاج فى المشاعر المقدسة

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:13 م
رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يتابع الخدمات المقدمة للحجاج فى المشاعر المقدسة رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية
كتب مدحت وهبة

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التقى أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية،  محمد حسن معاجيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، وذلك لبحث التنسيق فيما يخص خدمات المشاعر المقدسة ومراجعة كافة الخدمات والمزايا المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، وموقع بعثة حجاج الجمعيات الأهلية في عرفات ومنى وموقف انتظار السيارات الناقلة للحجاج خلال فترة المشاعر.

وقال رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن اللقاء شهد التأكيد علي ضرورة توافر كل الخدمات المتعلقة بتقديم وجبات الإعاشة للحجاج والمخيمات المكيفة وفرش المخيمات بالسجاد ومراجعة المرافق الخاصة بكل مكاتب الخدمة، موضحًا أنه خلال العام الحالي يوجد ثلاثة مكاتب مطوفين وتم مراجعة كافة التفاصيل مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية وتم توجيه الشكر لهم علي دورهم في خدمة حجاج دول العالم الإسلامي والدول العربية ومصر علي وجه الخصوص.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

وأضاف عبد الموجود أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يتم بشكل يومي إجراء مراجعة دورية ومعاينة المخيمات التي سيتم تصعيد حجاج الجمعيات بها في مشعر عرفات بيوم التروية الاثنين المقبل، وضرورة التأكيد من توافر الخدمات كي يؤدي الحجاج الركن الأعظم في فريضة الحج بسهولة ويسر.

 

وأشار رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى أن الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية بخير، كما هناك حالة متابعة للحجاج من خلال تواجد العيادات الطبية التابعة لبعثة وزارة الصحة طوال الـ ٢٤ ساعة، حيث يتم تقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أى شكوى.

 


رئيس

حج الجمعيات الأهلية

خدمات حجاج الجمعيات

حجاج الجمعيات في المشاعر المقدسة



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