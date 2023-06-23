رئيس جامعة حلوان يشارك بورشة العمل الوطنية لتحقيق رابع أهداف التنمية المستدامة

كتب محمد صبحى

شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في ختام فعاليات ورشة العمل الوطنية التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، لفائدة 25 من أعضاء اللجنة الوطنية المصرية وممثلي الجهات المعنية بالمجال، بهدف تنمية قدراتهم في مجال تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وإكساب المشاركين الخبرات والمهارات المتطورة، وتدريبهم على تحديد التحديات والتغلب عليها، والتى تعقد خلال الفترة من 19 - 22 يونيو بمقر كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بالزمالك.

ورحب رئيس الجامعة بالحضور في الورشة التي تقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، وبحضورالدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق ورئيس لجنة الهدف الرابع إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية.

أكد رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تعد من أقدم جامعات جمهورية مصر العربية، وبها تخصصات فريدة، متطرقًا فى حديثه إلى أهمية تعزيز التعليم وتحسين جودته لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع ،مشيدا بالجهود المبذولة فى مصر لتحقيق الهدف الرابع وتعزيز وصول التعليم للجميع، بما في ذلك الجهود التي تبذلها جامعة حلوان في تطوير برامجها التعليمية وتعزيز البحث العلمى.

وفى ختام فعاليات ورشة العمل قام الدكتور السيد قنديل، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بتسليم شهادات إتمام الورشة إلى المشاركين.