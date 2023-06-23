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الزراعة: 306 أطباء بيطريين يشاركون فى بعثة الهدى والأضاحى خلال موسم الحج

الجمعة، 23 يونيو 2023 02:58 م
الزراعة: 306 أطباء بيطريين يشاركون فى بعثة الهدى والأضاحى خلال موسم الحج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب: أسماء نصار

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أوفدت وزارة الزراعة بعثة من 306 طيب بيطرى إلى السعودية وذلك للمشاركة في الكشف على لحوم الهدى والأضاحى خلال موسم الحج هذا العام، فى إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذلك  التعاون المتميز بين مصر و السعودية فى جميع المجالات.

أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس البعثة أنه تم مراعاة إختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر وتأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصريين.

وأضاف صابر بأن جميع أعضاء البعثة بخير وصحه جيدة مضيفا بأنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصرى على الدعم المقدم من البعثة.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية بأنه يتابع من الأراضي المقدسة جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات والاستعدادات المكثفة لإستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد.


الزراعة

الطب البيطرى

الأطباء البيطريين

بعثة الحج



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