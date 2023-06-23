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التعليم تحدد فئات الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل

الجمعة، 23 يونيو 2023 02:00 م
التعليم تحدد فئات الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل مدرسة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسي المقبل، المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020، وهم :

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك ، مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي

- الطلاب يتامى الأب.

 

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

 

-أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

 

-أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

 

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

 

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.


التربية والتعليم

مصروفات العام الدراسي المقبل

ضوابط مصروفات العام الدراسي 2024

اخبار مصر

الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسي الجديد



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