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رئيس جامعة حلوان: العمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وتعزيز عوامل الجذب

الجمعة، 23 يونيو 2023 03:45 م
رئيس جامعة حلوان: العمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وتعزيز عوامل الجذب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال الاجتماع
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال الاجتماع الذى عقد مع الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تعزيز أعداد الوافدين بجامعة حلوان، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المتعددة وتبادل الخبرات بين الطلاب والباحثين، ويأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب الدوليين والمتميزين في مختلف التخصصات، وفى إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية من أجل توفير السبل والاليات اللازمة لجذب الطلاب وتوفير برامج تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم.

وتحدث رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - عن أهمية توسيع قاعدة الطلاب الوافدين والاستفادة من تنوع الثقافات والخلفيات العلمية في إثراء البيئة التعليمية بالجامعة، وأعرب عن استعداد الجامعة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم الأكاديمي للطلاب الوافدين.

كما نوه الدكتور "قنديل" خلال الاجتماع إلى ضرورة تحديد خطة عمل مشتركة بين الجامعة والإدارة المركزية بالوزارة لزيادة أعداد الوافدين، وتطوير البرامج الأكاديمية المقدمة باللغات المختلفة، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، مؤكدا أن العام الجامعي القادم سيشهد تطور ملحوظ على كافة النواحي الاكاديمية والخدمات.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجهود جامعة حلوان في توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة للطلاب الوافدين، وأعرب عن استعداد الإدارة المركزية للوافدين بتقديم الدعم اللازم لجامعة حلوان، وأكد على أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين مرتبط بعدد المنح للدراسات العليا لانها تصل الى العالمية، والدول تقوم بإرسال الطلاب الوافدين للجامعات ذات التصنيف والتي تهتم بالأبحاث العلمية المشتركة .

حضر اللقاء الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.


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