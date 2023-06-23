اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 يونيو 2023 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تخصص 2229 سيارة إسعاف بمحيط الحدائق و10 لانشات نهرية خلال العيد

الجمعة، 23 يونيو 2023 11:11 ص
الصحة تخصص 2229 سيارة إسعاف بمحيط الحدائق و10 لانشات نهرية خلال العيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة تتضمن الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، فضلًا عن الدفع بـ 10 لانشات إسعاف نهري.  

واضاف «عبدالغفار» أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة في أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق)، مشيرًا إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بكافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام الوزارة على مدار الساعة، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد ومتابعة المستجدات والإبلاغ عن أى احتياجات، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ خطة التأمين الطبي.


وزاره الصحه

اخبار وزاره الصحه

خالد عبدالغفار

المستشفيات العامه

المستشفيات المركزيه

عيد الاضحى المبارك

استعدادات عيد الاضحى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع تطوير سكن الأطباء

الخميس، 22 يونيو 2023 11:19 ص

وزير الصحة: نستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

الخميس، 22 يونيو 2023 05:07 م

جامعة كفر الشيخ تبحث سبل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

الخميس، 22 يونيو 2023 05:46 م

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة عددا من ملفات عمل الوزارة

الخميس، 22 يونيو 2023 05:48 م

نقيب التمريض تناقش مع وزير الصحة تنشيط البورد العربي في مصر وتعميم ميثاق أخلاقيات المهنة

الخميس، 22 يونيو 2023 10:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة