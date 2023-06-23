التعليم تعلن ضوابط تحصيل مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسى المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تحصيل مصروفات المدارس للصفوف الأولى، للعام الدراسي المقبل وفق الخطوات التالية:

- استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 بنفس الفئات والضوابط المنصوص عليها للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي بالعام الدراسي 2023 / 2024، والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب

- ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب المتقدمين للصف الاول الثانوي العام والفني

- طلاب كي جي 2 يتم تحديث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائي، ويرفق بالملف ايصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف

- بالنسبة طلاب الصف الاول الاعدادي : يطلب من ولي الامر طلب تحديث بيانات الطالب (ويرفق به ايصال سداد المصروفات

- يتم سداد مصروفات المدارس على حساب صندوق تمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية او من خلال منافذ الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف

الفئات المعفاة من سـداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهي:

1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك ، مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

-أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

-أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.