أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا تأجيل لأى امتحان بالثانوية العامة بعد مد إجازة العيد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
المجلس القومى للأجور: تطبيق الحد الأدنى 3000 جنيه بالقطاع الخاص أول يوليو
صور.. وزير الطيران المدنى يواصل لقاءته مع ممثلى الشركات العالمية فى صناعة النقل الجوى
وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزى للتأكد من جاهزيتها
وزارة الزراعة: نقدم 220 سلعة للمواطن من خلال 245 منفذا ثابتا
11 جامعة مصرية ضمن البرنامج التدريبى لشغل منصب رئيس جامعة بإعداد القادة
التضامن: الاتحاد التعاونى الإنتاجى يضم 100 ألف عضو ويوفر 5 ملايين فرصة عمل
هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعية والكشف المبكر على الأورام السرطانية
الخميس.. بدء تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية على خطوط السكة الحديد
التعليم: ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة
تموين القاهرة تخصص أرقاما لتلقى الشكاوى خلال عيد الأضحى
امتحانات الثانوية العامة مستمرة.. والعودة بالفيزياء 2 يوليو بعد إجازة العيد
إجازة عيد الأضحى و30 يونيو 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو حتى الاثنين 3 يوليو
وزارة الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية
وزيرة التضامن: المجتمع المدنى هو عصب قوة فى مصر ومن أهم مقومات الدولة الحديثة
وزير الصحة يتفقد مستشفى مارينا المركزى لمتابعة خطة التأمين الطبى للمدن الساحلية
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء العريش وإنشاء خط سكة حديد بطول 500 كم
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