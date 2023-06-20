وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء العريش وإنشاء خط سكة حديد بطول 500 كم

أجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لأحد أهم هذه الممرات وهو ممر العريش / طابا اللوجيستي، الذى يبدأ من ميناء العريش البحرى حتى منفذ طابا البرى ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو امتداد لخط الفردان / بئر العبد / العريش مروراُ بمنطقة الصناعات الثقيلة فى وسط سيناء.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وقيام وزارة النقل من خلال مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات التي ترتكز علي مجموعة من المحاور والتي يتمثل المحور الأول منها في خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني - الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وامنه مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستي وبعد 4 أيام من تدشين الرئيس لعدد من الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة يوم الخميس الماضى خلال افتتاح فخامته لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وتفقد الوزير يرافقه اللواء عبد اللطيف شوشة محافظ شمال سيناء ميناء العريش البحري حيث تم تفقد المرحلة الأولى من اعمال تطوير الميناء والتي تشمل إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالي 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م بالاضافة الى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م ، ثم إنشاء إمتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م وكذلك إنشاء حاجز امواج شرقى بطول 250 م وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م بالإضافة الى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 م وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 م .

كما اطلع الوزير على خطط التطوير المستقبلية والتي سيتم البدء في تنفيذها فور الانتهاء من تطوير أعمال تطوير الحوض الأول حيث سيتم البدء في الحوض الثاني والذي يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م - حاجز أمواج غربى بطول 1200 م، وحاجز أمواج شرقى بطول 1100 م - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17 م ).

وتفقد وزير النقل مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كم والذي يتضمن ( إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم بالإضافة إلي تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم وحيث بدأت الجولة بتفقد خط (العريش / طابا) بطول 275 كم والجاري تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصريه الوطنيه حيث تم متابعة أعمال الرفع المساحي وتنفيذ الجسور اللازمة لتنفيذ خط السكة الحديد ، كما تم تفقد الأعمال الجارية عند تقاطع الخط مع طريق مصنع الأسمنت بلبنى ، ونقطة تقاطع مسار الخط مع طريق ابو عويجله ، كما تفقد منطقة التقاطع بين خطى (الفردان / رفح) & (العريش / طابا) جنوب ميناء العريش، وسيتم إنشاء محطة العريش للركاب لخدمة المطار ومرتبطة بوصلة سكك حديد للميناء لنقل البضائع

وأكد الوزير خلال الجولة أن هذا الخط سيربط أماكن التصنيع بسيناء كمصانع الأسمنت بالعريش ومصانع الرخام بالحسنة بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد كما سيحقق الخط نقل البضائع من وإلي هذه الموانئ كما سيحقق الخط ربط موانئ البحر الأحمر ( طابا & نوبيع) بموانئ البحر المتوسط ( العريش – شرق بورسعيد ) مما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة سيناء وربطها مع شبكة سكك حديد مصر.

كما تابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وكذلك تفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد بإجمالي أطوال حوالي 275 كم ، حيث يجري إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم ومن بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم ، وبعدها تفقد الفريق مهندس وزير النقل الأعمال الجارية بمحطة بئر العبد حيث يتم تسوية وتمهيد الجسر القديم بداية من المحطة في اتجاه الفردان تمهيدا لتركيب القضبان والفلنكات، وكذلك محطة بالوظة حيث يتم رفع السكك القديمة وتنظيف قطاع التزليط وإعادة تركيب السكة وتزليطها ودكها بالإضافة إلى محطة القنطرة شرق حيث يجري احلال وتجديد السكك القديمة

كما تفقد وزير النقل اعمال تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 23 كم من غربلة بازلت ودك السكة) بالاضافة الى انشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 21 كم وصولا الى ميناء شرق بورسعيد

وفي ختام جولته قام الوزير بمتابعة اعمال انشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان و اعمال اعادة تاهيل الكوبرى القائم كوبرى الفرداني كباري معدنية طول كل منها 640 متر يتكون كل كوبري من جزئين طول كل جزء 320 متر يمر الجديد اعلى فرعة قناة السويس الحديدة ويمر الاخر القائم اعلى فرعة قناة السويس القديمة و تم الانتهاء من انشاؤه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب و البضائع بين الوادى و سيناء

و تضمنت تضمنت الأعمال تنفيذ الكوبرى المعدني الجديد بسكة مزدوجة على قناة السويس الجديدة كما تم تأهيل و ازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى المعدني القائم وتم إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين الجديدة والقديمة وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد و شرق القناه بخط الفردان رفح و انشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات اسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -إشارات) وإنشاء منطقة إدارية لإدارة هذه الكباري شرق قناة السويس الجديدة.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته صرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل: نتابع اليوم أحد الممرات اللوجستية التي تم تدشينها يوم الخميس الماضى في ميناء الإسكندرية حيث دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدد من الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة ومنها ممر العريش / طابا اللوجيستي التنموي المتكامل الذي نتابع أعمال تنفيذه اليوم على ارض الواقع، ويبدأ هذا الممر من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكة حديد العريش / طابا وهو امتداد لخط الفردان بئر العبد / العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة بسيناء وحيث ستساهم هذه الممرات في ربط مناطق الانتاج (الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعه ونظيفة وآمنه مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وأضاف أن هذا الممر اللوجيستي العريش / طابا سيتم امتدادة باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق لأن هذا الممر جزء من طريق النقل العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج والى الدول العربية الافريقية، لافتا الى ان احد اهم المكونات الرئيسية لهذا الممر اللوجيستي هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وانشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول اجمالي حوالي 500 كم

ولفت الوزير إلى أن هذا الخط سيخدم نقل البضائع كما سيخدم المناطق الصناعية عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدة بأنحاء الجمهورية

وأوضح وزير النقل أن هذا الممر اللوجيستي له عوائد اقتصادية عديدة كما سيخدم اهالي شمال ووسط وجنوب سيناء موجها الدعوة الى اهالي سيناء للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى ان هذا الممر اللوجيستي المتكامل هو ممر تنمية جديد موجها الشكر الى القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الباسلة لما قاموا به من جهد في تأمين سيناء واقتلاع جذور الارهاب فيما يساهم نحو تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بتنفيذ مشروعات ضخمة تنموية لخدمة كافة اهالي سيناء

وقال الوزير : نشهد بدء العمل في مسار خط السكه الحديد الفردان / بئر العبد / العريش / طابا الذي سيخدم كافة التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء وانه يتم ربط كل المحاور الطولية بسيناء كما قدم وزير النقل التهنئة لمحافظ شمال سيناء واهالي سيناء على هذا المشروع التنموي الضخم الذي سيخدم سيناء بل ويخدم كل المنطقة

كما أكد الوزير أن ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتي أوروبا وآسيا مما استدعى عملية تطويره وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس التي تتولى أعمال التكريك فضلاً عن قيام شركات مقاولات وطنية منها المقاولون العرب والغرابلي بتنفيذ أعمال التطوير، وذلك ليكون قادراً على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلاً عن إنشاء مشروعات صوامع تداول الأسمنت الأبيض والأسود، بجانب تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في خلق فرص عمل لابناء المحافظة، وبلغ عدد العمالة بالشركات المنفذة للمشروع من أهالى شمال سيناء 3477 فرد لافتا الى أعمال تطوير الميناء تساهم في تحقيق عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.