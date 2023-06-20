وزارة الزراعة: نقدم 220 سلعة للمواطن من خلال 245 منفذا ثابتا

ماجد تمراز

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن مبادرة "من خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خير مزارع الدولة المصرية، إلى المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "لدينا في وزارة الزراعة 220 سلعة نوفرها للمواطن من خلال 245 مركز منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 32 منفذا متحركا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين".

وقال: " نحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة من السلع في كل المنافذ، مع الاهتمام بجودتها على أن تكون طازجة، بالإضافة إلى ثبات الأسعار لرفع العبء عن كاهل المواطن".

وتابع: "أما عن الأسعار، فإن الأرز البلدي إنتاج مزارع الوزارة، سعره 25 جنيها، والبطاطس (التحمير) هناك شِكارة 5 كيلو بـ 15 جنيه، واللحمة البلدي، تُباع بقيمة 225 جنيه، وتباع في منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة".