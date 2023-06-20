المجلس القومى للأجور: تطبيق الحد الأدنى 3000 جنيه بالقطاع الخاص أول يوليو

ماجد تمراز

قالت الدكتور حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ 3000 جنيه، في أول يوليو 2023.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "القرار سينفذه القطاع الخاص، والمجلس القومي يضم قطاع الأعمال واتحادات العمال والحكومة بالكامل، ولابد من الإشادة بالأضلاع الثلاثة، لأنهم متعاونين للغاية".

وقالت: "نحرص على مصالح العمال، بشكل خاص في الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، وفي الوقت نفسه نسعى على الحفاظ على المؤسسات ، لذلك هي معادلة تحتاج إلى توزان كبير، وفي اجتماع أمس أكد الجميع أن مصلحة العامل، تصب في النهاية في مصلحة المؤسسة".

وتابعت: "الشكاوى التي ترد لنا بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور محدودة للغاية، لأن هناك التزام كبير من أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى"