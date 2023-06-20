تعليم الجيزة: 98.4% نسبة حضور طلاب الثانوية العامة بامتحان اللغة الثانية

كتبت – مرام محمد

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023 في يومها الرابع، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023، وتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة.

وأشار أن إجمالي عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة اليوم في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بلغ 79252 طالبا وطالبة بنسبة 98.4%، وذلك بواقع 200 لجنة عامة على مستوى المحافظة و40 لجنة احتياطية للطوارئ.

وتابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفوري لحل أى مشاكل قد تحدث، مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، ومواجهة الغش، ومنع تواجد الهواتف المحمولة، والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولًا بأول.