اليوم السابع
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رضا حجازى يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث آليات تطوير العملية التعليمية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:15 م
رضا حجازى يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث آليات تطوير العملية التعليمية وزير التربية والتعليم و محافظ جنوب سيناء
كتب محمود طه حسين

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استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء؛ لبحث آليات تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.
 
وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور الوزير باللواء المحافظ، مثمنا جهوده فى تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة.
 
من جهته أكد اللواء خالد فودة على وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العام التي تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة.
 
وخلال اللقاء، بحث الدكتور رضا حجازى، مع اللواء خالد فودة خطة الانتهاء من عملية الإحلال الجزئي لمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024
 
كما تم الموافقة على إدراج مدرسة طابا هايتس الرسمية لغات ضمن قائمة المدارس المستهدفة بخطة تطوير البنية الرياضية لها مرة أخرى وإدخالها في مشروع مدارس مصر المتميزة، وتم أيضا التوافق حول استكمال الإجراءات اللازمة لعمليتي الطرح والترسية، لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.
 
كما تم خلال الاجتماع بحث صيانة استراحات (النموذج المجمع) بمدينتي طور سيناء و رأس سدر ضمن خطة صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية للعام المالي 2023 - 2024
 
وتم أيضا بحث دراسة زيادة عدد الفصول في المدارس القائمة بمدارس الوديان بمحافظة جنوب سيناء لمكافحة التسرب التعليمي للفتيات.

التربية والتعليم

محافظ جنوب سيناء

تطوير المدارس بجنوب سيناء

اخبار مصر



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