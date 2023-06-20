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التعليم: ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:24 م
التعليم: ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (761055) ألف طالب/ طالبة، حيث يؤدى عدد (1982) طالب اللغة الإنجليزية، وعدد (581525) طالب اللغة الفرنسية، وعدد (121997) طالب اللغة الألمانية، وعدد (49282) طالب اللغة الإيطالية، وعدد (6182) طالب اللغة الأسبانية، وعدد (87) طالبًا اللغة الصينية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
 
كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).
 
وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.
 
كما حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
 
وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
 
ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (3) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (الدقهلية، وقنا، والجيزة)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.
 
والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يؤدون يوم الأحد الموافق 25 يونيو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) غدا الأربعاء الموافق 21/6/2023.
 
 
 

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