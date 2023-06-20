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إجازة عيد الأضحى و30 يونيو 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو حتى الاثنين 3 يوليو

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 12:30 م
إجازة عيد الأضحى و30 يونيو 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو حتى الاثنين 3 يوليو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.
 
 

العيد

عيد الاضحى

الاجازة الرسميه

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