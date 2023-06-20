التأمينات: توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحي المبارك

كتب مدحت وهبة

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

وقال عوض، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن، يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.