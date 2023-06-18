أخبار 24 ساعة.. التعليم توجه تعليمات لطلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحان العربى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط لارتفاع الحرارة
الزراعة: توفير اللحوم في منافذنا بتكلفة أقل 20% عن الأسعار في السوق
الغرفة التجارية: أسعار الأرز انخفضت حوالي 25% ومرشحة لاستمرار الانخفاض
حياة كريمة: نتكفل بدفع القيمة الإيجارية لـ1000 أسرة بالإسكندرية
الحج فى زمن التحول الرقمى.. تسكين الحجاج المصريين فى المدينة بـ"الباركود"
تعليمات هامة من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية
تنسيق الجامعات 2023 .. القبول بالجامعات وفقا للتوزيع الجغرافى
تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. 95% للطب و90% أسنان وعلاج طبيعى و85% هندسة
انخفاض تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية لـ0.3% بدلا من 12%
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