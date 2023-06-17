الزراعة: توفير اللحوم في منافذنا بتكلفة أقل 20% عن الأسعار في السوق

محمد شعلان

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، أن الهدف من اطلاق مبادرة محاربة الغلاء منذ اطلقها على يد الرئيس السيسي منذ 3 سنوات وهمهم الأول هدفها إحداث توازن ورفع العبء عن المواطن وانخفاض الأسعار الموجود بالمنافذ الثبتة والمتحركة.

وأضاف سعيد صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن انخفاض الأسعار الموجودة بمنافذ وزارة الزراعة تصل إلى 20% وسلع أخرى تصل لـ30 و40%، موضحا أن سبب انخفاض الأسعار في منافذهم بسبب عدم وجود حلقات تسويقية وسيطة.

وتابع: "اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة تم تربيتها في مزارع الانتاج الحيواني ومنافذنا الثابتة 245 منفذ على مستوى الجمهورية ونضخ فيهم 220 سلعة، ونتحرك بالعربات المحملة باطنان من السلع"، مفيدا بأن اللحمة بـ225 جنيه اللحوم البلدي المراباة في مزارع الوزارة والضاني بـ250 جنيها.