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الحج فى زمن التحول الرقمى.. تسكين الحجاج المصريين فى المدينة بـ"الباركود"

السبت، 17 يونيو 2023 06:38 م
الحج فى زمن التحول الرقمى.. تسكين الحجاج المصريين فى المدينة بـ"الباركود" أرشيفية
رسالة المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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فى إطار إهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هــ، وتزامناً مع وصول وفد من حجاج القرعة لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة ، كان فى استقبال الوفد ضباط ومسئولى وزارة الداخلية المصرية، وتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات والمساعدات خاصةً لكبار السن تنسيقاً ومسئولى وزارة الحج والعمرة السعودية.. وإنهاء كافة الإجراءات وتم توزيع الورود والهدايا عليهم قبل أن يتوجهوا إلى الأوتوبيسات بمرافقة ضباط البعثة.. كما تم توفير عدد من السيارات المجهزة لنقل الحجاج لكبار السن من أمام بوابة المطار وحتى الأوتوبيسات.
 
ويواصل مسئولى البعثة المصرية التسهيل وإنهاء إجراءات الحجاج وصولاً إلى فنادق الإقامة،حيث كان فى استقبالهم عدد آخر من الضباط والضابطات بوزارة الداخلية المصرية وعدد من أعضاء البعثة الطبية، وتم إنهاء كافة إجراءات التسكين بإستخدام "التابلت - الباركود".. وتلقينهم عدد من النصائح والإرشادات الطبية.
 
وتم إختيار فنادق الإقامة بعناية كبيرة بالقرب من الحرم النبوى وبما ييسر على الحجاج التردد على المسجد النبوى لأداء الصلوات المختلفة فى أوقاتها بسهولة ويسر.
 
وأشاد ضيوف الرحمن بالجهود التى يبذلها الضباط ومسئولى البعثة المصرية على مدار الساعة لتوجيههم والإجابة على كافة استفساراتهم.
 
 
 

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