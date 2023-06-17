اليوم السابع
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الغرفة التجارية: أسعار الأرز انخفضت حوالي 25% ومرشحة لاستمرار الانخفاض

السبت، 17 يونيو 2023 07:37 م
الغرفة التجارية: أسعار الأرز انخفضت حوالي 25% ومرشحة لاستمرار الانخفاض
محمد شعلان

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أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الأرز يتراوح الآن ما بين 23 و24 جنيها والانخفاض يقارب الـ25%، موضحا أن سعر الخام فى الأرز الخام يتداول بحوالى 16 جنيها والكيلو حاليا لا يزيد عن 25 جنيها وهذه الأسعار الحالية.

وأضاف مصطفى النجارى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن أسعار الأرز مرشحة لاستمرار الانخفاض مع تغير نمط الاستهلاك، مؤكدا أن الفترة الحالية آخر فرصة لمن لديه أرز أن يخرج ما لديه من مخزون ويبيعه ويبيع لأن مع انخفاض الطلب سيرخص الأرز.

وأشار إلى أن المشكلة فى أسعار الزيت كانت تنحصر فى زيت عباد الشمس وزيت النخيل، موضحا أن مصر تعتمد على زيت النخيل وانخفضت الاسعار بتوافقات وفى حوالى 15% انخفاض فى أسعار الزيوت وفى وفرة عرض مع استقبال كميات من الزيت.


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