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وإلغاء قواعد التوزيع الإقليمى..

تنسيق الجامعات 2023 .. القبول بالجامعات وفقا للتوزيع الجغرافى

السبت، 17 يونيو 2023 03:21 م
تنسيق الجامعات 2023 .. القبول بالجامعات وفقا للتوزيع الجغرافى المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/ 2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
 
 
كما أكد المجلس على أن يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي. 
 
 
كما وافق المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
 
 
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء/ شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة قناة السويس.
 
 
 
قدم المجلس الشكر لجامعة قناة السويس برئاسة د.ناصر مندور رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
 

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