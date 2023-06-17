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تعليمات هامة من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية

السبت، 17 يونيو 2023 06:22 م
تعليمات هامة من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة العربية طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر لها غدا الأحد بمادة اللغة العربية وجاءت التعليمات كالتالى:
 
ـ على جميع الطلاب الأخذ في الاعتبار أن كراسة الأسئلة لمادة اللغة العربية تحتوى على 55 سؤالا، منها 51 سؤالا اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية، ويتم أداء الامتحان في فترة زمنية واحدة مدتها 3 ساعات تبدأ من التاسعة صباحا.
 
ـ سوف يتسلم الطالب ورقتى إجابة، ورقة إجابة البابل شيت لإجابة 51 سؤال اختيار من متعدد وورقة إجابة أسئلة مقالية وعددها 4 أسئلة.
 
ـ يدون الطالب بياناته على كل ورقة من ورقتى الإجابة والتي سيتم تدبيسهما معا من خلال الملاحظ داخل اللجنة.
 
ـ تناشد وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور عدم اصطحاب أبنائهم للتليفون المحمول لعدم الشكوى من إجراءات التفتيش التي تتم على باب لجنة الامتحانات.

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