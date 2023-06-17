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السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط لارتفاع الحرارة

السبت، 17 يونيو 2023 08:30 م
السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط لارتفاع الحرارة قطارات ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لسائقى القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة  نظراً لارتفاع درجة الحرارة  والتى تأثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ  حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة  مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.
 
وتؤكد الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال غرفة الطوارئ المخصصة.
 
وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، وتتقدم الهيئة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.
 

النقل

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

سرعة القطارات



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