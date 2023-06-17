اليوم السابع
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نقل جميع العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف للعاصمة الإدارية قبل عيد الأضحى

السبت، 17 يونيو 2023 01:50 م
نقل جميع العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف للعاصمة الإدارية قبل عيد الأضحى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب لؤى على

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن عبد القوي اليوم السبت، بأنه سوف يتم إتمام نقل جميع العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف للعمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
 
وأضاف أنه بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستؤدي الوزارة جميع أعمالها بالكامل ودون استثناء من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعليه فإن أي مكاتبات تخص الوزارة بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك يجب أن ترسل على مبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جميع التعاملات التي كانت تتم بمقر ديوان عام الوزارة بمنطقة باب اللوق ستتم كاملة من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة .
 
وأكد أنه قد تم بالفعل العمل الجزئي بالمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من أول يونيو الجاري، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني.

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وزارة الاوقاف

الاوقاف

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