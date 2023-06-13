أخبار 24 ساعة.. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"تعبتم واليوم جنى الثمار".. رسالة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة
ننشر تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى بالجيزة
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة
التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة
وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال 7 أيام
التعليم توافق على رفع كثافة المدارس الخاصة مقابل عدم زيادة المصروفات
"التعليم" تنفى تداول ورقة امتحان الدين صباحا.. وتؤكد: ضبط حالة غش واحدة فقط
وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن جهود الوزارة في التصدى لظاهرة عمل الأطفال
وزارة العمل بجنيف: مصر تمتلك خطة وطنية للقضاء على عمالة الأطفال
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