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أخبار 24 ساعة.. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:01 ص
أخبار 24 ساعة.. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

"تعبتم واليوم جنى الثمار".. رسالة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة
 
ننشر تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى بالجيزة
 
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة
 
التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة
 
‫وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال 7 أيام
 
التعليم توافق على رفع كثافة المدارس الخاصة مقابل عدم زيادة المصروفات
 
"التعليم" تنفى تداول ورقة امتحان الدين صباحا.. وتؤكد: ضبط حالة غش واحدة فقط
 

 


اخبار 24 ساعه

التربيه والتعليم

البابا تواضروس الثانى

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محافظ الجيزه

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التربيه والطنيه

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وزيره التضامن

اليوم السابع بلس



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