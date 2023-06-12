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"التعليم" تنفى تداول ورقة امتحان الدين صباحا.. وتؤكد: ضبط حالة غش واحدة فقط

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:00 ص
"التعليم" تنفى تداول ورقة امتحان الدين صباحا.. وتؤكد: ضبط حالة غش واحدة فقط طلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأنه فى تمام الساعة 10:10 دقائق ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية، نشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
 
ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاحظين باللجنة واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.
 
وفي إطار آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن ورقة الامتحان التي تم تداولها مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

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