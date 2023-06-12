اليوم السابع
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الإثنين، 12 يونيو 2023 03:58 م
أكرم القصاص
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الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف فى 9 محافظات

الإثنين، 12 يونيو 2023 03:02 م
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف فى 9 محافظات وزارة الزراعة
‫ كتبت أسماء نصار

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أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح باب التعاقد لشغل وطائف، فنى زراعى (تعاقد) وعامل خدمات (تعاقد) و محاسب (تعاقد) وأخصائي كيمياء (تعاقد) وأخصائى زراعى (تعاقد)،  وذلك بنظام التعاقد السنوى ، بالمقرات والمعامل المركزية التابعة للحجر الزراعى بموانىء ومحافظات" الجيزة- القاهرة- القليوبية- الاسكندرية - بورسعيد- السويس- دمياط- البحر الأحمر- جنوب سيناء".
 
بوابة الوظائف الحكومية
jobs.caoa.gov.eg
 
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (9)
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (9)

 

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (8)
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (8)

 

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (7)
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (7)

 

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (6)
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (6)

 

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (5)
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (5)

 

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (4)
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (4)

 

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (3)
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (3)

 

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (2)
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (2)

 

الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (1)
الزراعة تعلن عن حاجتها لوظائف (1)

 


وزارة الزراعة

الحجر الزراعي

وظائف حكومية

وظائف وزارة الزراعة



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