الكهرباء تفتتح عيادات تخصصية فى روكسى الأربعاء المقبل





وصرح الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية أنه بنا على تعليمات الدكتور محمد شاكر والمهندس جابر دسوقى على ضرورة العمل على تطوير الخدمة الطبية سيتم افتتاح عيادات روكسى التخصصية لتنضم إلى منظومة شركة الخدمات الطبية الساعية لتقديم أفضل مستوى طبي يليق بكل العاملين وأسرهم.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، فى بيان له اليوم، أن العيادات الطبية التخصصية بروكسي تضم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث تتكون من عدد 24 عيادة لتشمل كل التخصصات الطبية.



وتتميز بوجود خدمة إجراء الفحوصات الطبية من سحب لعينات الدم و إجراء أشعة الموجات الصوتية و فحص قاع العين الكمبيوتر و إجراء رسم القلب وغيرها من الخدمات الأخرى حيث تمتاز بتوفر أحدث الاجهزة الطبية و التى تعد حجر الزاوية فى التشخيص التسليم والذى يبنى عليه العلاج السليم.



كما تم تطوير عيادة الاسنان بروكسى، و جارى العمل على إنشاء مركزا للعلاج الطبيعي مدعوما بأحدث الأجهزة فى هذا المجال. تتفتح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء العيادات الطبية التخصصية بروكسي والتابعة لقطاع القاهرة الطبى، يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو، وذلك الساعة 12 ظهرا وذلك تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وبحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الطبية للعاملين بالقطاع لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للعاملين وأسرهم.وصرح الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية أنه بنا على تعليمات الدكتور محمد شاكر والمهندس جابر دسوقى على ضرورة العمل على تطوير الخدمة الطبية سيتم افتتاح عيادات روكسى التخصصية لتنضم إلى منظومة شركة الخدمات الطبية الساعية لتقديم أفضل مستوى طبي يليق بكل العاملين وأسرهم.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، فى بيان له اليوم، أن العيادات الطبية التخصصية بروكسي تضم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث تتكون من عدد 24 عيادة لتشمل كل التخصصات الطبية.وتتميز بوجود خدمة إجراء الفحوصات الطبية من سحب لعينات الدم و إجراء أشعة الموجات الصوتية و فحص قاع العين الكمبيوتر و إجراء رسم القلب وغيرها من الخدمات الأخرى حيث تمتاز بتوفر أحدث الاجهزة الطبية و التى تعد حجر الزاوية فى التشخيص التسليم والذى يبنى عليه العلاج السليم.كما تم تطوير عيادة الاسنان بروكسى، و جارى العمل على إنشاء مركزا للعلاج الطبيعي مدعوما بأحدث الأجهزة فى هذا المجال.



ويقوم على العمل بالعيادات الطبية التخصصية بروكسي نخبة من أمهر الأطباء الأستشاريين و الأخصائيين فى كل التخصصات الطبية.



إلى جانب طاقم متميز من التمريض و السكرتارية الطبية.