محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

كتبت - مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة، درجة القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدارسى 2024/2023، بحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي، و140 درجة للثانوي العام الخاص والمنازل والثانوى الخدمات 175 درجة للقبول.

وأكد أشرف سلومة وكيل الوزارة أن يتم التقديم بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) الأسبوع قبل الماضى، بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.