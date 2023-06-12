ننشر تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2023/2024، حيث تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و175 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة و225 لطباعة الهرم و215 لكلا من ( إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى ونظام إعداد مهنى 210، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى 210، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى 210، نكلا ثانوى صناعى مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين) و210 درجة لكلاً من ( وردان ثانوى صناعى مشترك، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك و إعداد مهنى 205، المنوات ثانوى صناعى بنات، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى و إعداد مهنى 205، البدرشين ثانوى صناعى بنات و إعداد مهنى 205 و 200 درجة لكلاً من (ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات) و 195 درجة لــ طهما ثانوى صناعى بنين و 190 لكلاً من ( الصف الثانوى صناعى بنين بزرزاره و إعداد مهنى ١٨٥، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين و إعداد مهنى 185، أطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك و إعداد مهنى 185، القبابات ثانوى صناعى مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة) و 180درجة لــ الباويطى و 175 درجة لــ المناجم ثانوى صناعى بنين.

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد 200 درجة للجيزة الثانوية الزراعية و ١٩٥ درجة للثانوية الزراعية المهنية و 166 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 161 و 166 لطهما الثانوية و إعداد مهنى 161 و 175 درجة لأبوغالب الثانوية الزراعية و إعداد مهنى 161 و 180درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية وإعداد مهنى 161 .

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم التجاري والفندقى فقد حدد 240 للهرم الفندقية الرسمية و 220 للهرم الفندقية المهنية و 200 درجة لمدارس (امبابة وباحثه البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة و الزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية و الشهيد محمد هشام إسماعيل بنات و الاهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر و الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية) و 195 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و 190 درجة لكلا من ( مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطورى التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف) 185 درجة لكلا من ( أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوى التجارى) و 165 للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية و 140 لكلا من ( خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص " تجارى وفندقى" ).

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن كما هو موضح .. فني الكترونيات ( 220 درجه للقبول ) فني تبريد وتكييف ( 210 درجه للقبول ) فني ميكاترونيك سيارات ( 220 درجه للقبول ) فني صيانه واصلاح المعدات الثقيلة والديزل ( 210 درجه للقبول ) فني صيانة وتحكم صناعي ( 215 درجه للقبول ) فني بناء لوحات كهربائية ( 215 درجه للقبول ) مساعد فني إداراي ( 205 درحة للقبول ) فني التجارة الحديثة ( ٢٠٠ درجة للقبول ) فنى صيانة ميكانيكية ( 200 درجة للقبول) فنى تشغيل معادن ( 200 درجة للقبول ) فنى تشغيل ماكينات بلاستك ( 190 درجة للقبول ) فنى طباعة ورق ( 195 درجة للقبول ) فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات ( 195 درجة للقبول ) فنى نجارة أثاث (175درجة للقبول ) فنى دهان السيارات ( 175 درجة للقبول ) فنى إصلاح هياكل السيارات ( 180 درجة للقبول ) فنى طباعة منسوجات ( 180 درجة للقبول ) فنى ملابس جاهز ( 180 درجة للقبول ) فني طاهي ( ١٨٥ درجة للقبول ) فني مشرف غرف وفني مضيف ( ١٨٥ درجة للقبول ) فني صناعات غذائية ( 185 درجة للقبول ) فني انتاج البساتين بمدرسه ابو غالب المشتركة ( 180 للقبول ) فني انتاج البساتين بمدرسه طهما المشتركة بالعياط ( 170 درحة للقبول ) فني طباعة منسوجات ( 170 درجه للقبول ) فني ملابس جاهزة ( 165درجة للقبول ). والكترونيات صناعية بالحوامدية وميكانيكا صبانة واصلاح بالحوامدية يتم قبول اكبر ٤٠ مجموع من المتقدمين. .

إلى جانب إعتماد 160 درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي و 170 درجة للقبول بمدارس خدمات صناعي .

ويقتصر قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالواحات البحرية على الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس التابعة الإدارة الواحات فقط .

ومن جانبه أضاف اشرف سلومه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام، مشيرا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.