اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"تعبتم واليوم جنى الثمار".. رسالة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:23 م
"تعبتم واليوم جنى الثمار".. رسالة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسالة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى طلاب الثانوية العامة 2023.

 

وجاء فى الكلمة التى نشرتها الصفحة "أبنائى وبناتى.. طلبة وطالبات الثانوية العامة تعبتم وذاكرتم وزرعتم بالدموع والنهاردة حان وقت جنى الثمار وتفرحوا بالامتحانات وتفرحوا بالنتيجة وتفرحوا بالنجاح وتفرحوا بالتفوق.

 

وأكمل قداسة البابا رسالته "ربنا يكون وياكم وتمنياتى وصلواتى معكم جميعا ربنا معاكم".

 

رسالة البابا تواضروس إلى طلاب الثانوية العامة
رسالة البابا تواضروس إلى طلاب الثانوية العامة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الثانويه العامه

طلاب الثانويه العامه



الموضوعات المتعلقة

نصائح مهمة لمواجهة القلق والخوف عند طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:00 م

كل ما تريد معرفته عن تنسيق القبول بالثانوية العامة والدبلومات الفنية بالجيزة

الإثنين، 12 يونيو 2023 10:00 م

شاهد استعدادات الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:45 م

متحدث التعليم: نبذل جهودًا ضخمة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:39 م

أهالي الشرقية يشيعون جنازة 3 طلاب ثانوية عامة لقوا مصرعهم بحادث مروري عقب الامتحان

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:37 م

التعليم: استبعاد ملاحظين بسوهاج لتسهيلهما عملية الغش بامتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 07:11 م

الأعلى للجامعات يناقش الاستعداد لتنسيق الثانوية العامة 2023

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:56 م

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:42 م

الداخلية: توفير أجواء آمنة ومناسبة لطلاب الثانوية العامة

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة